Britisk høgsterett avgjer lagnaden til britisk IS-enkje

Begum (20) reiste til Syria saman med to jamaldra venninner etter å ha vorte rekrutterte av IS medan ho framleis var skuleelev i Storbritannia.

Då IS vart drive vekk frå det sjølverklærte kalifatet sitt, enda ho opp i ein leir i Nord-Syria, der ho vart intervjua av BBC og bad om å få komme heim. I staden vedtok den britiske regjeringa å ta frå henne statsborgarskapet ved å vise til at ho òg har statsborgarskap i Bangladesh, der foreldra hennar kjem frå. Grunngivinga er at ho utgjer ein fare for tryggleiken i riket.

No ønskjer ho å få komme til Storbritannia for å anke avgjerda, og det er dette høgsterett skal ta stilling til.

Ifølgje BBC vil rettsavgjerda kunne få store følgje ikkje berre for Begum, men også for andre som har hamna eller hamnar i liknande situasjonar i framtida.

