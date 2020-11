417.000 europearar døyr for tidleg på grunn av luftforureining

utenriks

Trass i det høge talet på for tidlege dødsfall, går det altså riktig veg, viser ein ny rapport frå EUs miljøbyrå (EEA) om luftkvalitet.

– Det er gode nyheiter at luftkvaliteten blir forbetra takka vere miljø- og klimapolitikken som blir ført. Men talet på for tidlege dødsfall som følgje av luftforureining, er framleis altfor høgt, seier direktøren i byrået, Hans Bruyninckx, i ei pressemelding.

Luftkvaliteten blir sjekka ved hjelp av 4.000 målestasjonar. Forureininga dei ser på, kjem mellom anna frå køyretøy, skip, energiproduksjon, industri og forbrenningsomnar.

Spesielt ille står det til i Bulgaria, Italia, Kroatia, Polen, Romania og Tsjekkia. Alle seks ligg over EUs grenseverdiar for såkalla PM2,5. Dette er partiklar som er mindre enn 2,5 mikrometer eller 0,0025 millimeter.

Sjølv om tala for 2020 ikkje er klare enno, er det teikn til at koronapandemien har hatt ein positiv effekt. Førebelse tal viser ein nedgang på opptil 60 prosent for enkelte skadelege partiklar. Dette kjem av at både transport og industri har gått på sparebluss ei rekkje stader medan styresmaktene innførte strenge restriksjonar.

Ifølgje EEA er det for tidleg å seie kva effekt det har hatt for folks helse.

(©NPK)