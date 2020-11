Valresultatet i Georgia godkjent

utenriks

Raffensperger, som sjølv er republikanar, stadfestar fredag at Joe Biden vann dei 16 valmennene i delstaten, melder The New York Times.

Raffensperger, som har handtert valet på korrekt vis, har vorte sterkt kritisert av andre topprepublikanarar for å ha late Biden vinne Georgia.

Godkjenninga er eit hardt slag mot president Donald Trumps forsøk på å omstøyte valresultatet. Han og folket hans har prøvd å blokkere den formelle godkjenninga i viktige statar i håp om å hindre at statar peikar ut valmenn som støttar Biden, i strid med valresultatet.

