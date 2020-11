Val i Tyskland i september

utenriks

For å unngå at valet kolliderer med sommar- eller haustferien, er det i praksis berre to moglege datoar, seier innanriksminister Horst Seehofer: 19. og 26. september.

Eit fleirtal av delstatane og av partia i nasjonalforsamlinga stiller seg bak Seehofers forslag om å gjennomføre valet 26. september. Den formelle avgjerda blir teken av president Frank Walter-Steinmeier.

Valet avgjer kven som tek over som statsminister etter Angela Merkel. Ho gir seg neste år, etter nesten 16 år som regjeringssjef.

