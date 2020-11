USA: Meir enn 2.200 koronadødsfall siste døgn

utenriks

Smitte- og dødstala, og dessutan talet på sjukehusinnleggingar, stig i heile USA. Torsdag kveld amerikansk austkysttid vart det meldt om 200.146 nye smittetilfelle og 2.239 nye dødsfall siste døgn.

Til saman er det registrert 11.698.661 tilfelle av covid-19, medan talet på døde er oppe i 252.419, ifølgje Johns Hopkins-universitetet.

Oversikta til Worldometers, som oppdaterer tala kontinuerleg, viser at over 12 millionar amerikanarar har fått påvist koronasmitte og at 258.333 personar har døydd anten med eller som følgje av viruset.

Amerikanske helsestyresmakter har rådd folk mot å reise i samband med feiringa av hausttakkefesten på grunn av den dramatiske smitteauken. I store delar av California blir det frå laurdag innførte eit nattleg portforbod.

