Tyskland minnest at det er 75 år sidan Nürnberg-prosessane starta

utenriks

Koronaomsyn har redusert omfanget, men vitnar, politikarar og ekspertar vil i videoinnlegg vere med på å kaste lys over prosessane som var oppgjeret verdssamfunnet hadde med eit styre som hadde millionar av liv på samvitet.

President Frank-Walter Steinmeier var ein av dei som skulle tale, både om dei uhyrlege lovbrota i fortida og utfordringane med antisemittisme og høgreekstremisme i Tyskland i dag.

Seremonien fredag markerte starten på ei rekkje utstillingar, opplesingar og andre arrangement som blir haldne i vekene som kjem.

Stilt til ansvar

Nürnberg-rettssakene i nettopp sal 600 var ei historisk hending på den måten at leiarane i eit land for første gong vart stilte til ansvar for lovbrota og overgrepa sine i ein internasjonal domstol. I den første rettssaka måtte 21 framståande nazistar svare på offensive spørsmål frå dei allierte maktene som vann krigen – USA, Sovjetunionen, Frankrike og Storbritannia.

På tiltalebenken sat heile rekkja av toppnazistar, bortsett frå Adolf Hitler, Heinrich Himmler og Joseph Goebbels. Alle tre hadde gjort sjølvmord. Men Herman Göring, Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel og Joachim von Ribbentrop var alle til stades. Og alle erklærte seg «ikkje skuldig» etter tiltalen.

Rettssaka varte i litt under eit år og enda med tolv dødsstraffer, tre tilfelle av livsvarig fengsel, fire lange fengselsstraffer og tre frirettsavgjerder.

Det første store slaget i retten vart følgt av tolv liknande saker mellom november 1946 og april 1949.

Symbolsk verdi

Den gamle keisarbyen Nürnberg vart lagd i ruinar under krigen, men vart vald som åstad for rettsoppgjeret av symbolske grunnar. Det var her Hitler arrangerte dei enorme massemønstringane sine før krigen braut ut, og det var her dei jødefiendtlege lovene vart vedtekne i 1935.

Nürnberg-prosessane la grunnlaget for eit globalt rettssystem for dei som hadde utført dei verste overgrepa menneskja er i stand til. Arven frå Nürnberg lever vidare i Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) som sidan 2002 har vore den einaste permanente domstolen i verda som behandlar folkemord, krigslovbrot og lovbrot mot menneskja.

Tidlegare i år vart det halde mindre markeringar i Europa og USA av at det er 75 år sidan andre verdskrigen slutta. Store paradar og arrangement vart avlyste av koronaomsyn.

(©NPK)