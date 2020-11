Trumps advokat Giuliani med oppsiktsvekkjande påstandar

utenriks

Under ein særs spesiell halvannan time lang pressekonferanse framførte Giuliani og andre medlemmer av Trumps team av advokatar påstandar om at finansmannen George Soros, regjeringa i Kina og den avdøde diktatoren i Venezuela, Hugo Chávez, hadde rotta seg saman med «skurkar» blant Demokratane for å få Joe Biden valt.

Giuliani opna seansen med eit frontalangrep mot «korrupte» demokratisk styrte byar som Detroit, som han skulda for å ha juksa med tusenvis av stemmer. Han snakka om ein «plan frå sentralt hald» om å utføre valjuks.

Trumps personlege advokat åtvara det amerikanske folket om at det eksisterer «eit jernteppe av sensur» som skal hindre den vanlege amerikanaren i å få innsyn i kven som eigentleg vann valet.

