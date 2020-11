Solberg med koronabøn til G20-landa

utenriks

Noreg har teke ei leiarrolle i ein stor internasjonal dugnad som har som mål å sikre utvikling, produksjon og tilgang til testar, medisinar og vaksinar.

Men samarbeidet er i pengenaud. Det trengst 4,2 milliardar dollar berre no på tampen av året for å finansiere samarbeidet, og ytterlegare 23,9 milliardar dollar neste år, ifølgje Verdshelseorganisasjonen WHO.

Til no er det samla inn 5,1 milliardar dollar.

Ein eksistensiell trussel

Pengemangelen er ein «eksistensiell» trussel mot både økonomisk tryggleik og helsa til folk i heile verda, heiter det i eit brev som er underteikna av Solberg, Tedros Adhanom Ghebreyesus og Ursula von der Leyen som er toppleiarane i WHO og EU, og dessutan president Matamela Cyril Ramaphosa i Sør-Afrika.

Der ber dei om at dei 20 største økonomiane i verda, dei såkalla G20-landa, bidreg til å fylle pengegapet.

– ACT-A er nær ved å sørgje for ein slutt på den akutte fasen av pandemien, skriv dei fire, og poengterer at G20 kan bidra til å få ein slutt på krisa ved å setje av pengar.

ACT-A står for Access to COVID-19 Tools Accelerator.

– Raskt å tene inn

Sjølv om det er dyrt, er det god økonomi å investere globalt i testing, behandling og vaksinar, skal vi tru utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF).

– Det er rekna ut at verda vil tene inn investeringane i ACT-A på mindre enn tre dagar, gitt dei store økonomiske konsekvensane av pandemien og smitteverntiltaka. Vi står overfor ei historisk moglegheit, og det vil koste oss dyrt å ikkje gripe denne. Først og fremst menneskelege lidingar, men også økonomiske tap. Sjeldan har det vore økonomisk smartare å investere i fellesskapet enn akkurat no, seier han.

Han peikar på at det ikkje held at vi har vaksinert alle her heime, dersom pandemien held fram med å spreie seg i andre land. Då vil viruset halde fram med å øydeleggje for mellom anna internasjonal handel.

– Vi er ikkje trygge før alle er det, understrekar han.

Over 57 millionar menneske er så langt smitta av korona, og over 1,3 millionar menneske har døydd med smitta, ifølgje Worldometers oversikt.

(©NPK)