Skansen i Stockholm blir stengt for første gong på 129 år

utenriks

I staden for å pynte området til jul, vil heile området, som ligg i Stockholm, bli stengt frå fredag 27. november. Museet skriv i ei pressemelding at det kjennest vanskeleg, men riktig.

Attraksjonen har til no halde ope, med tilvising til at det er ein utandørsarena og dermed tryggare i høve til smitte. Men nyleg oppmoda regjeringa svenskane til å ikkje treffe fleire enn åtte personar.

– Vi ser på at vi bør stengje for å ytterlegare bidra til å redusere smittespreiinga og eit trygt samfunn for alle, seier administrerande direktør John Brattmyhr.

Han opplyser at utandørsmuseet, som også rommar ei stor scene, er i ein ekstremt alvorleg økonomisk situasjon og vil omstille seg for å overleve.

(©NPK)