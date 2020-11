President Trump talte på Apec-møte

utenriks

Som andre møte og konferansar desse dagane, var òg dette eit nettmøte, der leiarane i 21 land deltok, formelt i Kuala Lumpur i Malaysia.

Trump har ikkje delteke på Apec-møta sidan 2017, så det kom som ei overrasking at han ville delta i år. Det er ikkje kjent kva talen hans dreidde seg om, sidan møtet er i all hovudsak var stengd for medium.

Kina har vorte drivkrafta i Apec etter at Trump gradvis har tona ned innsatsen i fleire internasjonale organisasjonar og tilmed trekt USA ut av fleire.

Den kinesiske presidenten Xi Jinping brukte Apec-talarstolen torsdag til å framheve den økonomiske veksten til heimlandet. Han omtalte Kina som eit nøkkelland for verdshandelen og forsikra at regjeringa i Beijing vil vidareføre politikken med ein open økonomi.

På videolinken opptredde alle leiarane unnateke Trump med den offisielle bakgrunnen for møtet, som viste den store bygningen med grøn kuppel som er Malaysias statsministerkontoret.

Trump hadde ein grå bakgrunn med seglet til USAs president. Ei kjelde seier at Trump nekta å bruke den offisielle bakgrunnen.

Apec-møtet vart halde ei veke etter at Kina og 14 andre land i Asia- og Stillehavsregionen underteikna ein annan frihandelsavtale, RCEP, som blir den største i verda, men utan USA.

Avtalen blir vurdert som ein stor siger for Kina og endå eit bevis for at Kina bestemmer dagsordenen for verdshandelen når USA trekker seg tilbake.

