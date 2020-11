Pfizer har søkt om å få hastegodkjend koronavaksine i USA

utenriks

Selskapa leverte fredag inn søknad om hastegodkjenning til legemiddeltilsynet FDA.

FDA og uavhengige rådgivarar skal no ta stilling til om vaksinen er trygg å bruke. Men dersom han blir godkjend, må styresmaktene framleis bestemme korleis vaksinen skal fordelast i USA.

Pfizer kunngjorde førre veke at vaksinen er 95 prosent effektiv mot koronaviruset.

Amerikanske styresmakter trur dei vil gi grønt lys til vaksinen allereie i desember, opplyser nyheitsbyrået AFP. Og det blir anslått at rundt 25 millionar dosar kan vere tilgjengelege allereie før nyttår, ifølgje National Academy of Medicine (NAM).

Ytterlegare 65 millionar dosar blir forventa å vere klare innan mars.

I tillegg til å søkje godkjenning hos FDA, har Pfizer og den tyske samarbeidspartnaren Biontech byrja prosessen med å søkje godkjenning i Europa og Storbritannia. Selskapa blir forventa å komme med ei kunngjering om dette om kort tid.

To dosar trengst for at vaksinen skal vere effektiv.

