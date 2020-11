Koronarestriksjonar i Australia blir letta – avslørte løgn om smitte

utenriks

Styresmaktene meinte ein pizzarestaurant var blant kjeldene til det nye utbrotet i delstaten og frykta at viruset var så smittsamt at det kunne overførast via ei pizzaeske. Men no viser det seg at ein mann som påstod at han var kunde hos pizzarestauranten, jobba der.

Delstatsminister Steven Marshall seier han er rasande over at mannen laug til smittesporarane og at handlingane til denne mannen har sett heile delstaten i ein «svært vanskeleg situasjon».

– Handlingane hans har påverka forretningar, personar, familiar og er fullstendig uakseptable, seier Marshall.

Marshall seier dei strenge restriksjonane likevel var nødvendig, men at den planlagde seks dagar lange nedstenginga blir oppheva laurdag, etter tre dagar. Innbyggjarane i South Australia får òg umiddelbar lov til å ta seg ein luftetur og mosjonere.

Styresmaktene jobbar no på spreng med å kontakte fleire tusen som kan ha vore i kontakt med mannen, og dei som har vore innom pizzarestauranten blir oppmoda til å teste seg for covid-19.

Mannen som laug, vart smitta av ein kollega som i tillegg jobba som tryggingsvakt ved eit karantenehotell i Adelaide. I alt 22 personar er smitta etter smitteutbrotet ved hotellet. Tre av dei er innlagde på sjukehus.

Det vart ikkje registrert nokon nye smittetilfelle i South Australia torsdag.

(©NPK)