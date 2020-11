Hjelpeorganisasjonar slår alarm om Etiopia

utenriks

Blant flyktningane er det gravide kvinner, barn, sjuke og eldre, opplyser Flyktninghjelpen.

Organisasjonen er på plass i leiren Um Raquba aust i Sudan.

– Folk søv ute under open himmel. Dei har ingen telt, berre teppe, seier landsdirektør Will Carter for Flyktninghjelpen i Sudan i ei pressemelding fredag.

Dagleg strøymer rundt 5.000 flyktningar over grensa for å sleppe unna konflikten i Tigray-regionen i nabolandet Etiopia.

Har forlate alle eigedelar

– Dei har litt mat, som graut og vatn, men det er ingen toalett, ingen dusjar og ingen helsetenester tilgjengeleg, seier Carter.

– Mange familiar kjem berre med dei kleda dei står og går i, legg han til.

Flyktninghjelpen seier at mange òg er såra eller sterkt prega av valden i Tigray, der den etiopiske hæren sidan 4. november har kjempa mot lokale opprørarar.

Hundrevis blir anslått å vere drepe, men det nøyaktige talet er ukjent. Så langt har rundt 30.000 menneske flykta over grensa til Sudan. FN førebur seg på at talet kan auke til 200.000 i løpet av det neste halvåret.

Millionar av barn treng nødhjelp

Også Unicef er svært bekymra for situasjonen. FN-organisasjonen anslår at 2,3 millionar barn har akutt behov for hjelp.

– Det er avgrensa tilgang til Tigray-regionen og at kommunikasjonsmoglegheiter er kutta, har ført til at 2,3 millionar barn treng humanitær hjelp, seier Unicef-sjef Henrietta Fore fredag.

Organisasjonen er spesielt bekymra for at barna lever under «ekstremt krevjande» forhold i leirar.

– Ein bør sørgje for å halde barn unna farar og sikre at dei er verna frå å bli rekrutterte til konflikten, seier Fore.

FN anslår no at rundt 1,8 milliardar kroner er nødvendig for å dekkje dei humanitære behova som følgje av konflikten.

