utenriks

Førespurnaden om frivillig å stille dei private sjukehussengene til rådvelde for covid-19-pasientar, vart avvist, opplyser helsedepartementet i Aten fredag.

Dei to klinikkane har til saman 250 sengeplassar. Staten vil betale for drifta og lønne dei tilsette under overtakinga.

Thessaloniki ligg nord i Hellas, der koronautbrotet er verst. Byen har 218 intensivsenger for covid-19-pasientar, og berre åtte er no ledige.

