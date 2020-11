utenriks

– I mangel på umiddelbar handling, kan millionar av liv gå tapt, seier generalsekretær António Guterres fredag.

FN har for lengst slått fast at den over fem år lange krigen i Jemen har utløyst den verste humanitære krisa i vår tid.

Jemenittiske opprørarar som kontrollerer store delar av landet, krigar mot regjeringsstyrkar med massiv støtte frå Saudi-Arabia og ein koalisjon støtta av USA og andre vestlege land.