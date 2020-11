utenriks

– Vi støttar det tyske formannskapet og stoler på at dei vil finne ei rask løysing. Eg er trygg på at løysinga dei finn, vil vere akseptabel òg for Estland, seier Kaljulaid til NTB.

Ifølgje henne står EUs truverd på spel.

– Vi håpar sterkt at det vil bli gjort framsteg raskt.

Kaljulaid var fredag på offisielt besøk i Oslo, der ho starta dagen med eit besøk hos statsminister Erna Solberg (H).

Etterpå drog presidenten vidare til Slottet, der ho vart teken imot av kronprins Haakon.

