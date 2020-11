Biden møte Nancy Pelosi og Chuck Schumer

utenriks

Møtet, som blir halde i Bidens heimby Wilmington, blir det første møtet han har auge til auge med speaker Nancy Pelosi og mindretalsleiar i Senatet, Chuck Schumer, sidan han vart valt.

Kva dei skal snakke om, er privat, men det er ingen løyndom at Biden og Demokratane står overfor enorme utfordringar.

Den nye administrasjonen er under press for å få på plass ein ny økonomisk krisepakke og ein plan for å distribuere millionar av koronavaksinar, medan Biden om få dagar er venta å kunngjere nokon av ministrane sine, som må godkjennast av Senatet.

