Wisconsin skal telje over 800.000 stemmer på nytt

Etter heftig debatt mellom valkommisjonen i Wisconsins seks medlemmer, tre republikanarar og tre demokratar, beordra kommisjonen formelt omteljinga av stemmene i Milwaukee og Dane. Trumps valkampstab har betalt 3 millionar dollar for gjennomføringa.

Teljinga startar fredag og må vere ferdig 1. desember.

Joe Biden fekk 577.455 stemmer mot 213.157 til Trump i dei to fylka. Biden vann delstaten Wisconsin med ein margin på 20.608 stemmer.

Trumps valkampapparat hevdar at det er her dei verste uregelmessigheitene i valet fann stad, men har ikkje lagt fram nokon bevis for påstandane.

