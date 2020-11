Sverige har passert 200.000 smittetilfelle – 19 nye dødsfall

utenriks

Totalt er det dermed registrert 6.340 koronadødsfall i Sverige, ifølgje tal frå Folkhälsomyndigheten.

Det er registrert 4.609 nye smittetilfelle i landet det siste døgnet.

Gjennomsnittet dei siste to vekene ligg på 562 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar. Over 250.000 vart testa førre veke, og 12,9 prosent av dei testa positivt.

– Det er framleis ein auke målt mot tidlegare veker. Det er framleis ein svært alvorleg situasjon i Sverige. Ein høg del av dei testa er positive, seier avdelingssjef Karin Tegmark Wisell i Folkhälsomyndigheten.

Også talet på intensivinnlagde aukar. Så langt har totalt 3.016 personar vorte innlagde på intensivavdeling i Sverige i pandemien.

– Vi ser ein tydeleg auke dei siste vekene med mange tilfelle som blir lagde inn på intensiven, seier Wisell.

I Danmark er det registrert 1.296 nye smittetilfelle og tre nye dødsfall, viser dei daglege oppdateringane til Statens Serum Institut. Det er det tredje høgaste talet på nye smittetilfelle som er melde i Danmark.

255 personar er innlagde. Det er sju fleire enn onsdag.

– Akkurat no ser det ut til at vi ligg på eit stabilt, men høgt nivå, seier Svend Ellermann-Eriksen, leiande overlege på avdelinga for klinisk mikrobiologi på Aarhus Universitetshospital.

