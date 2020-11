Svensk epidemiolog fryktar samfunnet må stengjast heilt ned

utenriks

Epidemiologen Jonas F. Ludvigsson meiner ein total nedstenging kan bli nødvendig.

– Eg kan sjå for meg ein generell nedstenging for å forhindre at helsevesenet ikkje kollapsar, seier han, og understrekar at dette kan bli nødvendig dersom smittesituasjonen blir like ille som han var i vår.

Fleire ekspertar tek til orde for at Sverige i alle fall må innføre ein delvis nedstenging, skriv TT. Det blir nemnt tiltak som stenging av kjøpesenter, treningssenter, restaurantar og barar, bruk av munnbind i offentlegheita og fjernundervisning i skulane.

(©NPK)