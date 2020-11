utenriks

– Å blokkere for ei avgjerd om atterreisingsplanen påverkar heile EU negativt, også bargarane i Ungarn og Polen, seier Ludovic Orban til nyheitsbyrået AFP.

Tidlegare i veka sa Ungarn og Polen nei til EUs langtidsbudsjettet og den gigantiske redningspakken som skal få økonomien på fote igjen etter pandemien. Dei to landa er ikkje nøgde med at det har komme inn ein klausul om at utbetalingar frå EU kan stansast dersom eit land ikkje respekterer rettsstaten.

