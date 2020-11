Regjeringsrokering i Danmark etter minkskandalen

utenriks

Rokeringa skjer etter at matvareminister Mogens Jensen takka for seg onsdag på grunn av minkskandalen.

Jensen var òg minister for likestilling, fiskeri og nordisk samarbeid.

Møtet med dronning Margrethe skjer klokka 11, medan nøkkeloverleveringane i dei ramma departementa skjer frå klokka 13, ifølgje ei pressemelding frå statsministerkontoret.

Jensen trekte seg fordi regjeringa gav ordre om at alle 17 millionar mink i landet, både sjuke og friske, skulle avlivast utan at det fanst lovheimel for kravet.

På førehand hadde dei raudgrøne støttepartia til den sosialdemokratiske mindretalsregjeringa varsla at tilliten til ministeren var tynnsliten.

Ei forklaring om prosessen har vist store svikt i embetsverket i fleire departement. Det kjem mellom anna fram at i alt seks ministrar allereie 1. oktober vart åtvara om at det mangla lovheimel for at også friske mink skulle avlivast. Det er likevel uklart om dei las dokumentet dei fekk framlagt.

Dette var Frederiksen ikkje klar over då ho tre dagar seinare kunngjorde at all mink skulle avlivast fordi det var funne eit mutert koronavirus i mink som kanskje kan true effekten av ein vaksine.

