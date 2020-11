Rapport: EU reagerer for tregt mot monopolistiske gigantar

utenriks

EU har hamna bakpå overfor teknologigigantar som Google og Facebook fordi systemet jobbar for tregt, skriv Financial Times om rapporten frå revisjonsretten ECA.

Granskingar om misbruk av marknadsmakt tek for lang tid, og sanksjonane kjem ofte først etter at konkurrentane har måtta gi opp, skriv ECA. I år er det eit tiår sidan EU-kommisjonen starta saka si mot Googles samanlikningsteneste for netthandel. Resultatet, ei bot på 4,2 milliardar euro, er framleis til ankebehandling i EU-domstolen.

– Kommisjonen har for tida ingen verktøy som lèt han bryte inn før konkurranseproblema oppstår, peikar revisjonen på.

ECA konkluderer samtidig med at kommisjonen stort sett brukar verktøya han faktisk har for handtering av fusjonar og monopolmakt godt. Men revisorane vil ha auka innsats for å halde oppsyn med marknaden.

Hovudinnsatsen mot misbruk av marknadsmakt har dreidd seg om å reagere på klager, skriv ECA. Dei meiner kommisjonen sjølv burde ta initiativ til fleire granskingar.

– Det blir ikkje investert nok ressursar i å overvake marknaden, skriv ECA. Alex Brenninkmeijer, som har ansvar for rapporten, seier dette kan føre til for lite gransking. Han etterlyser òg betre samarbeid mellom kommisjonen og medlemslanda, sidan dei fleste monopolsaker går føre seg på nasjonalt nivå.

