Pompeo på den okkuperte Vestbreidda: Produkt herfrå skal stemplast som israelske

Ein tenestemann i utanriksdepartementet stadfestar at Pompeo har besøkt vingarden Psagot, på den okkuperte Vestbreidda torsdag. Journalistar som dekkjer Pompeos Israel-besøk, fekk ikkje vere med på denne delen av turen.

Pompeo er den første amerikanske toppdiplomaten som har besøkt den okkuperte Vestbreidda. Palestinarane, og stort sett heile verdssamfunnet, ser på busetjingane som brot på internasjonal lov og eit hinder for fred.

«Made in Israel»-stempelet skal no brukast på produkt frå busetjingar på den okkuperte Vestbreidda, opplyste departementet kort tid før utanriksminister Mike Pompeo besøkte ei israelsk busetjing.

Like før Pompeos besøk slapp utanriksdepartementet nyheita om at varer derfrå frå no av skal merkast som israelske. Det bryt med det som har vore ein lang praksis i USA.

– Alle produsentar i område der Israel fungerer som relevant styresmakt, må merke produkta sine med «Israel», «Israelsk produkt» eller «Made in Israel» når dei blir eksporterte til USA, seier Pompeo.

– Boikottrørsle er antisemittisk

Besøket på den okkuperte Vestbreidda og avgjerda om merking av produkt kom etter at Pompeo tidlegare varsla at USA vil sjå på den internasjonale boikottkampanjen BDS som antisemittisk.

BDS-kampanjen vart starta av palestinske aktivistar etter inspirasjon frå den ikkje-valdelege anti-apartheid-rørsla i Sør-Afrika. Ho oppmodar til boikott av israelske varer og sanksjonar for å tvinge Israel ut av okkuperte område.

– Vi vil umiddelbart ta grep for å identifisere organisasjonar som deltek i hatefull BDS-åtferd og trekkje tilbake amerikansk regjeringsstøtte frå slike grupper, seier Pompeo.

Skal besøkje Golanhøgdene

Pompeo utdjupa ikkje kva organisasjonar som no risikerer å få amerikanske styresmakter på nakken. Israel har tidlegare skulda grupper som Human Rights Watch (HRW) og Amnesty International for å støtte BDS, noko dei har avvist.

– Trump-administrasjonen undergrev den felles kampen mot den aukande plaga som antisemittisme er, ved å samanlikne han med fredeleg arbeid for boikott, seier Eric Goldstein, fungerande direktør for Midtausten i HRW.

Pompeo har òg planlagt eit besøk til Golanhøgdene, eit syrisk territorium som vart okkupert av Israel i 1967. Grepa og dei omstridde besøka i okkuperte område blir sett på som ei offisiell stadfesting på at Trump-administrasjonen støttar busetjingspolitikken til Israel.

På ein pressekonferanse med Pompeo sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu at forholdet mellom Israel og USA har nådd nye høgder under Trump-administrasjonen.

