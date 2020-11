Minst 28 omkom i orkanen Iota

utenriks

Dei førebelse dødstala frå den andre orkanen som rammar landet på to veker vart stadfesta av Nicaraguas visepresident og førstedame Rosario Murillo onsdag.

Fleire av offera er gravlagde under jordskred som kom som følgje av orkanen, mellom anna på fjellet Macizo de Peñas Blancas, 130 kilometer nord for hovudstaden. Minst sju er stadfesta omkomme her, og søket held fram, ifølgje visepresidenten.

Ein familie på fem døydde då huset deira vart teke av eit jordras nord i El Trapiche nord i Honduras, og minst ein annan person døydde i same område.

Det er òg meldt om to dødsfall knytte til ekstremvêret i Colombia, eitt i El Salvador og eitt i Panama.

Iota ramma Nicaragua og Honduras måndag kveld lokal tid, som ein kategori 4-orkan. Den trefte på nesten nøyaktig same stad som orkanen Eta for to veker sidan.

– Det Eta lét stå, har denne orkanen øydelagt, seier Yamil Zapata frå dei lokale styresmakta i byen Bilwi. Han legg til at Iota har øydelagt mykje av infrastrukturen i byen med meir enn 40.000 innbyggjarar.

Onsdag morgon hadde uvêret løyst seg opp over El Salvador.

(©NPK)