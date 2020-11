Flyktninghjelpen ber Noreg ta imot 5.000 kvoteflyktningar neste år

utenriks

– Historisk få asylsøkjarar kjem til Noreg, og kommunane har ledig kapasitet. Vi bør dermed auke talet på kvoteflyktningar, ikkje redusere. Som også Frp tidlegare har peika på, handlar dette om dei mest sårbare flyktningane, seier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen.

Regjeringspartia legg opp til å ta imot 3.000 kvoteflyktningar, medan støttepartiet Frp har sagt at utgangspunktet deira er null kvoteflyktningar.

FNs høgkommissær for flyktningar, UNHCR, opplyser at det fram til september berre var busett 15.425 kvoteflyktningar så langt i år. Koronapandemien er årsaka til dette.

– Vi hadde å gjere med eit skuffande lågt tak for busetjing i utgangspunktet, ein kvote på mindre enn 50.000 for heile året. Og dette vart ytterlegare påverka av at covid-19 utsette avgangar og sette somme busetjingsprogram på pause, seier assisterande høgkommissær Gillian Triggs.

UNHCR oppmodar landa i verda til å busetje så mange flyktningar som mogleg i årets siste veker, og til å halde oppe kvotemåla for 2021.

– Med dagens nivå ligg vi an til den lågaste busetjinga på nesten to tiår, seier Triggs.

Den oppmodinga støttar Flyktninghjelpen og viser til at det internasjonalt er behov for nesten 1,5 millionar kvoteflyktningplassar neste år.

Av flyktningane som er busette så langt i år, utgjer flyktningar frå Syria 41 prosent og Kongo 16 prosent. Dei resterande kjem frå 47 ulike land.

(©NPK)