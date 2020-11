Estonia-dokumentar får Stora journalistpriset i Sverige

utenriks

– Eg er verkeleg stolt over denne dokumentaren og æra over prisen. Redaksjonen har gjort ein fantastisk og metodisk jobb på eit tema som er ganske utilgjengeleg og vanskeleg å få oversikt over, seier Evertsson i ein kommentar.

Den norskproduserte dokumentaren handlar om forliset av passasjerferja MS Estonia den 28. september 1994. 852 menneske mista livet.

Eit hol i skroget som aldri tidlegare er dokumentert, vart avslørt i dokumentaren. Det har ført til nye undersøkingar frå styresmaktene som det vedkjem.

Dokumentaren er produsert av Monster og vart sendt på Dplay.

(©NPK)