EU vil ha 25 gonger så mykje havvindkraft

Dei siste ti åra har kapasiteten auka frå 3 til 12 gigawatt (GW). Når dette tiåret er omme, skal han vere på minst 60 GW, skriv EU-kommisjonen om den nye strategien for fornybar kraft til havs.

– Europa er verdsleiande innan fornybar energi til havs og kan bli eit kraftsenter for global utvikling av dette. Vi må auke innsatsen for å utnytte potensialet for havvindkraft og fremje andre teknologiar, seier energikommissær Kadri Simson.

Fleire kjelder

Strategien vart presentert torsdag og er ein del av innsatsen for å nå målet om eit klimanøytralt EU innan 2050. Då skal havvind kunne levere heile 300 GW, 25 gonger meir enn i dag. Til samanlikning hadde den samla kraftproduksjonen til Noreg – vatn, vind og andre kjelder – ein kapasitet på snautt 34 GW i 2018, ifølgje Olje- og energidepartementet.

I tillegg til vindkraft vil EU byggje opp produksjonskapasitet på 40 GW frå andre havbaserte løysingar. Simson nemner mellom anna bølgje- og tidvasskraft og flytande solcelleanlegg. I strategien blir òg dyrking av algar til bruk i biodrivstoff omtalt, noko som framleis er på eit tidleg utviklingsstadium.

Vekst, arbeid og energi

Samtidig handlar den nye strategien om meir enn klima og kraft. Han inngår òg i den økonomiske atterreisinga etter koronakrisa. Kommisjonen meiner det er behov for investeringar på 800 milliardar euro for å nå kraftmåla som no blir sette. Med dagens kurs svarar det til nærare 8.600 milliardar kroner.

– Dagens strategi viser behovet og moglegheitene for auka investeringar i fornybar kraft til havs. Havvind er allereie ein suksess. Vi vil gjere dette til ei endå større moglegheit for rein energi, gode jobbar, berekraftig vekst og internasjonal konkurransekraft, seier visepresident Frans Timmermans i kommisjonen.

Forsking og atterreising

For å stimulere til auka investeringar, lovar kommisjonen å lage eit tydeleg og støttande juridisk rammeverk. Han skal òg sjå på om det trengst meir spesifikke og målretta reglar knytt til straummarknaden.

Medlemsstatane blir oppmoda til å bruke pengar frå det kommande atterreisingsfondet, frå Den europeiske investeringsbanken og andre kjelder til å støtte investeringar i kraft til havs. I tillegg kan pengar frå forskingsprogrammet Horisont Europa brukast til forsking og utvikling.

I strategien ligg det òg ein ambisjon om å styrkje leverandørkjeda, mellom anna ved å sørgje for produksjonskapasitet, hamnefasilitetar og arbeidskraft med dei rette kvalifikasjonane.

Norsk vekstpotensial

Her heime viste ein rapport frå Multiconsult nyleg at omsetjinga knytt til bygging og drift av vindkraft til havs er omtrent like stor som for vasskraft. Vindkraft på land hadde endå større omsetjing og utgjer omtrent ein tredel av omsetjinga til den norske fornybarnæringa på 45 milliardar kroner i 2019.

Eksport og utanlandske avdelingar og dotterselskap av norske bedrifter stod for rundt ein femdel kvar av den samla omsetjinga.

Ein annan rapport viser at norsk havvindbransje kan vekse til ei omsetjing på 10 milliardar euro – nærare 110 milliardar kroner – innan 2050.

