CNN: Trump-tilsette strekkjer ut ei hand til Biden i skjul

utenriks

Ei handfull tilsette og tidlegare tilsette har i rein frustrasjon over at Donald Trump nektar å erkjenne valnederlaget, teke saka i eigne hender. Dei har oppretta kontakt med Biden-leiren, for å sikre ei god maktoverføring, ifølgje CNN.

– Det er ikkje noko vi ville ha fått problem for. Det er berre eit tilbod om å hjelpe til. Dei veit kva vi meiner, og kva vi kan og ikkje kan seie og gjere, seier ein Trump-tilsett til CNN.

Biden-leiren stadfestar at dei har vorte kontakta, men understrekar at ein overgangsperiode er avhengig av meir enn kontakt under bordet.

