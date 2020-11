Tusenvis av demonstrantar samla i Bangkok sentrum

utenriks

Onsdag skal òg nasjonalforsamlinga stemme over moglege grunnlovsendringar.

Thailand har dei siste månadene vore prega av politisk uro som følgje av at tusenvis av aktivistar, mange av dei studentar, har fremja krav om at statsminister og tidlegare juntaleiar Paryut Chan-o-Chan går av. Dei vil òg at makta til kongen blir innskrenka slik at han ikkje er heva over grunnlova, og slik at personar som kritiserer monarkiet, ikkje risikerer lange fengselsstraffer.

Samanstøytane tysdag var dei valdelegaste hittil. Politiet brukte tåregass og vasskanonar for å spreie demonstrantane som prøvde å ta seg fram til nasjonalforsamlingane. Det var òg gatekampar mellom demokratiaktivistar og rojalistiske grupperingar.

Det er ikkje klart kven som fyrte av skota.

(©NPK)