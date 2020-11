Toppsjef: Pfizer vil snart søkje om å få starte nødvaksinasjon i USA

utenriks

Det opplyser toppsjef Albert Bourla til nettstaden Stat.

Legemiddelgiganten meiner å ha samla nok data til at vaksinen kan bli godkjent til nødbruk. I tillegg krev amerikanske styresmakter at personar som har delteke i dei kliniske forsøka, blir følgde opp i tre veker etter andre dose.

Førre veke opplyste Pfizer at førebelse resultat frå klinisk testing viser at vaksinen som er utvikla saman med tyske BioNTech, er over 90 prosent effektiv etter andre dose.

Dei er likevel enno ikkje sikre data på eventuelle biverknader eller kor lenge vaksinen verkar.

(©NPK)