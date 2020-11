Sverige utvidar moglegheita for digital undervisning for vidaregåande elevar

utenriks

Utdanningsminister Anna Ekström ser ikkje bort frå at det kan bli aktuelt å stengje vidaregåande skular heilt, men det blir i så fall siste løysing.

– I siste omgang kan det bli nødvendig for vidaregåande skular å gå over til fjern- og distanseundervisning, det vil eg unngå. Det gjer vi best ved å ta ansvar saman, sa Ekström på ein pressekonferanse onsdag.

Dei siste dagane har lærarar og elevar fortalt til svenske medium at det er umogleg å halde sosial distanse på skulane. Problema er knytte både til fulle klasserom og servering av varm lunsj.

Samanstimling i skulen

Ein lærar uttalte denne veka til SVTs Aktuellt at det kjennest som om skulekvardagen fortset som før, medan det i resten av samfunnet er innført strenge tiltak for å avgrense smitta. Enkelte elevar har òg starta underskriftskampanjar med krav om digital undervisning.

Ekström gjer merksam på at fjernundervisning ikkje fungerer for alle.

– Skulen må vurdere om det er bra å drive slik undervisning med omsyn til dei ulike føresetnadene til elevane og behov, seier ho og understrekar at somme elevar kan vere i ein sosialt utsett situasjon som gjer at dei bør vere fysisk til stades på skulen.

Fleire nye tiltak

Sverige har dei siste vekene opplevd ein kraftig smitteauke. Tysdag vart det rapportert om 61 nye koronarelaterte dødsfall sidan fredag.

Regjeringa har for første gong innført eit forbod mot å komme saman meir enn åtte personar på offentlege tilstellingar som idrettsarrangement, møte og framsyningar. I tillegg skal dei innføre skjenkestopp frå klokka 22. Tiltaka trer i kraft dei neste dagane.

Utdanningsminister Ekström vil òg at skulane finn andre måtar å gjere det lettare å halde sosial avstand, som tilpassa timeplanar, lengre skuledag og moglegheita for at enkelte lokale blir brukt på formiddagen og andre på ettermiddagen.

