Semje om valresultatet i Michigans største fylke

Godkjenninga av valresultatet frå 3. november i kvart av Michigans 83 fylke er del av prosessen med å godkjenne valresultatet for heile delstaten.

Ei blokkering i Wayne County, der storbyen Detroit ligg, kunne forseinka den offisielle godkjenninga av Joe Bidens siger i delstaten.

Valstyret i Wayne County snudde etter at ei 2–2 avstemming blant medlemmene i styret vart kritiserte av Demokratane og valekspertar som eit farleg forsøk på å forkaste viljen til veljarane.

Joe Biden vann overlegent over Donald Trump i Wayne County, der Det demokratiske partiet tradisjonelt står sterkt, med ein margin på meir enn 2–1. Uoffisielle resultatet frå heile delstaten viser at Biden fekk 146.000 fleire stemmer.

Styret, som består av to republikanske medlemmer og to demokratiske medlemmer, møttest etter at Republikanarane og Trump-tilhengjarar ikkje nådde fram i retten med skuldingar om valjuks og oppteljingsfeil.

Resultatet frå Detroit vart i første omgang ikkje godkjent då det vart stemmelikskap i valstyret. Republikanaren Monica Palmer hevda at det var fleire avvik ved oppteljinga ved fleire vallokale i Detroit. Demokraten Jonathan Kinloch svarte med å seie at det var uforsvarleg å ikkje godkjenne valresultatet.

