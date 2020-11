Søreide: – EU har invitert oss inn under pandemien

utenriks

Onsdag møtte Søreide kollegaene sine frå EØS-landa Island og Liechtenstein. Ho seier pandemien har ført til eit djupare samarbeid med EU.

– Vi har sett veldig tydeleg korleis avtalen gir oss ekstra tilgang til å vere med i handteringa av pandemien, inkludert vaksineavtalar og praktiske ting som å hente heim europearar, seier Søreide til NTB etter videomøtet.

– Det hadde ikkje vore mogleg for Noreg åleine å inngå dei avtalane som vi no er med på gjennom EU. Erfaringane frå pandemien er at vi blir inviterte stadig meir inn, og vi tek del i det vi ser tener interessene våre, forklarer ho.

Tek tak i etterslep

Sjølv om pandemien krev og får mykje merksemd, meiner utanriksministeren at det daglege EØS-arbeidet går bra. Likevel aukar etterslepet av saker som ventar på å bli tekne inn i avtalen.

– Mykje av det kjem av kapasitetsproblem hos EUs utanriksteneste, men dei skal no setje ned ei arbeidsgruppe for å ta tak i dette. Det set vi stor pris på, seier ho.

Byggjer bru med britane

Ei anna stor sak for både EU og EØS-landa, er brexit. Om halvannan månad går overgangsperioden ut, og verken EU eller Noreg har fått på plass ein frihandelsavtale med britane enno.

– Viss vi skulle vore klare til 1. januar, måtte ein avtale vore i hamn tidleg i oktober. Det rakk vi ikkje, men vi har aldri stoppa å forhandle. Det er mange møte. Tonen er god, det er god framdrift og stor vilje til å komme til semje, seier Søreide.

For å sikre at særleg varehandelen kan halde fram etter nyttår, er ei mellombels løysing allereie klar.

Budsjett på vent

Tidlegare i veka såg det ut som om EUs langtidsbudsjett skulle komme i hamn, men eit polsk og ungarsk veto gjorde at dette òg heng litt i lause lufta. Det får betydning òg for Noreg og deltakinga i program som Erasmus og forskingsprogrammet Horisont.

– Før vi kan bestemme endeleg kva vi skal vere med på, er vi avhengige av at EU-landa blir samde først, så vi veit kva prislappen blir, seier Søreide.

Noregs del av rekninga vil òg bli større som følgje av at Storbritannia ikkje lenger er med på å finansiere EU-programma.

EU-budsjettet heng òg saman med den gigantiske atterreisingspakken som skal få økonomien på fote etter pandemien. Den skal mellom anna rettast inn mot grøn omstilling.

– Dette er òg direkte i interessa vår. Mellom anna økonomisk, fordi vi ønskjer å vere med og har mykje å tilby. Og viss EU lykkast, så lykkast Noreg; EU er den største handelspartnaren vår, avsluttar statsråden.

