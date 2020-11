Sør-Afrikas president ønskjer Biden lykke til

utenriks

Dei snakka mellom anna om å styrkje relasjonane mellom landa og overvinne pandemien. Han poengterte òg at Biden hadde vore ein alliert under apartheid.

– Biden besøkte Sør-Afrika som ein del av ein Kongress-delegasjon under dei mørke dagane av apartheid, der han demonstrerte lidenskapen sin for menneskerettar og verdigheit for alle sørafrikanarar. I dag beundrar han det vi har fått til, seier Ramaphosa.

– Vi ønskjer han og påtroppande visepresident Kamala Harris lukke til, seier Ramaphosa.

President Donald Trump har vore upopulær i ei rekkje afrikanske land, spesielt etter at han omtalte afrikanske land som «shithole countries» (dritland). Han sette heller aldri føtene sine i Afrika under dei fire åra som president. Fleire av dei afrikanske landa håpar no at USA vil ha ei meir aktiv rolle i området.

Biden ønskte Afrikas rolle i internasjonale politiske saker og relasjonar mellom land velkommen, ifølgje Ramaphosa.

Sør-Afrika har ein av dei største og viktigaste økonomiane i Afrika, men slit under koronapandemien. Arbeidsløysa er no over 30 prosent.

Totalt har landet over 750.000 registrerte smittetilfelle og meir enn 20.000 dødsfall.

