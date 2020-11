Pfizer-vaksine skal vere 95 prosent effektiv

utenriks

Vaksinen er testa på 43.000 menneske i ein såkalla fase 3-studie, og resultata er lovande.

Vaksinen var like effektiv uansett kjønn, aldersgruppe eller etnisk gruppe. Det er ikkje meldt om alvorlege biverknader, skriv selskapet i ei pressemelding. Men 3,8 prosent opplevde hovudverk etter å ha fått vaksinen, medan 2 prosent kjende seg slappe.

I studien er det oppdaga 170 tilfelle av koronasmitte. Av desse var 162 tilfelle i gruppa som fekk placebo, og berre åtte tilfelle blant dei som fekk den reelle vaksinen.

Pfizer vil søkje det amerikanske legemiddeltilsynet om å få vaksinen godkjent som naudpreparat innan få dagar.

Masseproduksjon

Vaksinen er utvikla saman med det tyske selskapet BioNTech. Dei har tidlegare meldt at vaksinen er 90 prosent effektiv etter andre dose.

Selskapets anslår at dei kan produsere 50 millionar dosar innan utgangen av 2020 og 1,3 milliardar dosar innan utgangen av neste år.

Ei bakside ved Pfizers vaksine er at ho må lagrast ved svært låg temperatur, 70 minusgrader, og berre overlever fem døgn i kjøleskap. Det kan gjere det vanskeleg å distribuere ho. Men selskapet meiner det er mogleg å løyse.

– Pfizer er trygg på at den breie erfaringa vår, ekspertisen og eksisterande infrastruktur for fryselagring og -transport vil gjere det mogleg å distribuere vaksinen over heile verda, skriv selskapet.

Endå ein lovande vaksine

Ein annan vaksinekandidat har òg vist svært gode resultat. Måndag kunne legemiddelselskapet Moderna melde at innleiande testar tyder på at vaksinen deira er 94,5 prosent effektiv.

Dei set nokså umiddelbart i gang med å masseprodusere vaksinen.

Modernas vaksine krev ikkje like ekstreme lagringsforhold som vaksinen til Pfizer.

