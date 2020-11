Mann arrestert for pubbombing etter 46 år

utenriks

Mannen vart arrestert av antiterrorpoliti i heimen sin i Belfast i Nord-Irland onsdag, opplyser politiet. Bustaden blir gjennomsøkt, og mannen vil bli avhøyrt av politiet.

Det er så langt ikkje kjent kva rolle mannen skal ha hatt i saka.

21 personar vart drepne, og 182 personar vart skadde i angrepet på pubane Mulberry Bush og Tavern in the Town i Birmingham 21. november 1974.

Justismord

Ei gruppe irar, kjent som Birmingham Six, vart dømde til livstid i fengsel i 1975, men dommane vart oppheva i 1991. Mennene vart heilt frikjende og lauslatne. Ingen har sidan vorte dømde.

Politisjef Dave Thompson i West Midlands-politiet omtalte justismordet og at dei ansvarlege ikkje vart stilte for retten som «den mest alvorlege svikten i historia til denne styrken» i 2016.

På bakgrunn av opplysningar om at politiet skal ha ignorert to åtvaringar i forkant av angrepet, vart ei ny etterforsking innleidd i 2019. Men det vart ikkje funne grunnlag for at politiet gjorde feil. Det vart derimot konkludert med at IRA var ansvarlege for angrepet.

Den nord-irske paramilitære rørsla IRA vart anteken å stå bak, men dei har aldri teke på seg skulda for angrepet.

The Troubles

Angrepet skjedde under ein periode med aukande vald i konflikten som i hovudsak involverte Nord-Irland, Irland og England. Rundt 3.500 personar, dei fleste i Nord-Irland, vart drepne gjennom tretti år med vald som er kjent som «The Troubles» på Dei britiske øyane.

Konflikten var ein politisk strid om nasjonal tilhøyrsel, men med sterke religiøse undertonar. Den handla i grove trekk om at den protestantiske nord-irske majoriteten framleis ville ha britisk styre, medan katolske republikanarar ville slå seg saman med Irland.

IRA starta i 1970 med valdelege aksjonar i hovudsak mot britiske styrkar, men også sivile mål. Volden vart gjengjeld av paramilitære lojalistar.

Langfredagsavtalen frå 1998 blir rekna som slutten på konflikten.

