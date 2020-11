Endå fleire uopptalte stemmer oppdaga i Georgia

utenriks

Det var innhaldet på eit minnekort i Fayette County, like sør for Atlanta, som ikkje var lasta opp. Minnekortet vart funne i samband med at dei 159 fylka i delstaten tel stemmene på nytt for hand.

Tysdag vart over 2.500 nye stemmesetlar oppdaga i Floyd County. Minnekortet i Fayette inneheldt 2.755 stemmer. Det er likevel ikkje nok til endre resultatet i delstaten i presidentvalet.

Ei oppteljing viser at 1.577 av stemmene gjekk til president Donald Trump, medan påtroppande president Joe Biden fekk 1.128 stemmer, og dei resterande 43 gjekk til andre.

Biden leidde før nyteljinga med 14.000 stemmer over Trump i Georgia, og etter at dei nyoppdaga stemmene frå Floyd County og Fayette County er rekna med, vil marginen vere om lag 13.000 stemmer i Bidens favør.

Fylka i delstaten har til klokka 6 norsk tid til å fullføre oppteljinga for hand. Resultatet skal deretter godkjennast av delstatsstyresmaktene. Dersom sigersmarginen framleis er mindre enn 0,5 prosent, kan den tapande parten krevje endå ei omteljing. Det blir i så fall gjort ved bruk av skannarar og blir betalt av delstaten.

(©NPK)