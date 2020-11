utenriks

Danske styresmakter vedtok å avlive alle mink i Danmark utan å sørgje for at dei hadde heimel for det i lova.

– Det er klart at det er heilt nødvendig for meg å ha tillit frå partia i Folketinget for å utøve jobben min. Det er vurderinga mi at eg ikkje lenger har den nødvendige støtta blant partia i Folketinget, seier han til DR.

Så langt har 9 millionar av 17 millionar mink vorte avliva.

