Boeing 737 Max har fått grønt lys etter nesten to år på bakken

Årsaka til at flya vart sette på bakken over heile verda i mars 2019, var to ulykker som kravde til saman 346 liv.

Leiar for USAs luftfartstilsyn (FAA), Steve Dickson, sa førre veke at tilsynet er inne i sluttspurten når det gjeld å godkjenne endringane som er gjorde med modellen.

Etter ulukkene har det vore ei rekkje kongresshøyringar om kva som førte til at selskapet enda opp med ein modell som pressa nasen ned ved for bratte oppstigningar, og korleis modellen kunne bli godkjent av FAA. Programvara som var installert, skulle hindre at flyet stegla på grunn av dei tunge motorane og plasseringa av dei.

I begge flystyrtane var det ein enkelt sensor som førte til at flynasen plutseleg vende nedover utan at flygarane greidde å vinne attende kontrollen.

Ein granskingsrapport har fastslått at selskapet sette profitt høgare enn tryggleik, noko som førte til at toppsjefen for Boeing fekk sparken.

