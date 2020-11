Trump-lojal senator skal ha prøvd å få stemmer annullert

utenriks

Ifølgje Georgias administrasjonsminister Brad Raffensperger, som sjølv er republikanar, spurde Graham han om han har makt til å forkaste visse førehandsstemmer. Raffensperger tolka spørsmålet som ei oppmoding til å annullere visse stemmesetlar som er gitt frå seg på lovleg vis, opplyser Raffensperger sjølv til Washington Post.

I intervjuet seier han òg at han opplever auka press frå partifellar i Republikanarane som håpar at omteljinga i Georgia vil føre til at Joe Biden likevel ikkje vinn delstaten. Biden fekk om lag 14.000 stemmer fleire enn Donald Trump.

Graham: -Tåpeleg

Raffensperger kjem med fråsegna samtidig som valfunksjonærar over heile Georgia jobbar med å telje kvar einaste stemmesetel for hand sidan Biden vann med så knapp margin.

Sist gong ein presidentkandidat frå Demokratane vann i Georgia, var då Bill Clinton vann i 1992.

Graham sjølv seier at han under samtalen med Raffensperger prøvde å finne ut korleis «desse signatur-tinga fungerer». Han seier òg at Raffensperger var god på å forklare han korleis dei verifiserer underskrifter.

Raffenspergers tolking om at han antyda at lovleg avlagde stemmer burde bli forkasta, beskriv han som «tåpeleg».

Signaturar blir sjekka

I Georgia må veljarar signere ein konvolutt når dei leverer inn ei førehandsstemme. Valfunksjonærane har plikt til sikre at underskrifta er den same som på søknaden om å levere førehandsstemme og som i valregisteret.

Lindsey Graham skal òg ha spurt Raffensperger om politiske haldningar kan ha ført til at valfunksjonærar har godkjent stemmesetlar med signaturar som ikkje stemmer overeins med dei andre signaturane.

(©NPK)