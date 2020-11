Tre personar arresterte etter spektakulært ran på museum i Dresden

utenriks

Meir enn eit dusin gjenstandar dekte med diamantar var noko av det som vart stole frå det statlege museet Den grøne kvelven i Dresden i november i fjor.

Dei tre arresterte er ikkje identifiserte, men politiet opplyser at alle er tyske statsborgarar. Alle tre er sikta for alvorleg gjengran og to tilfelle av eldspåsetjing, opplyser tysk påtalemakt. Utover det er det ikkje kjent kva roller dei skal ha hatt i ranet.

Rassia

Politiet har òg gjennomført rassia ved 18 stadar i Berlin, inkludert ti bustadar og fleire garasjar og køyretøy. Over 1.600 polititenestepersonar deltok i aksjonen.

Målet med aksjonen er å finne dei stolne kunstgjenstandane og samle moglege bevis som oppbevaringsgjenstandar, klede eller verktøy, opplyser politiet.

Under ranet kveikte kunsttjuvane ein brann, truleg for å deaktivere alarmen til museet før dei braut seg inn.

På få minutt rakk to personar å raske med seg opptil 100 gjenstandar. Totalt vart det anslått at dei kom seg unna med verdiar tilsvarande rundt 10 milliardar kroner, men verdien er vanskeleg å bedømme, og mange av gjenstandane blir rekna for å vere nærast umogleg å omsetje.

Freista selt i Israel

Politiet har tidlegare kunngjort ein dusør på opp til 500.000 euro, tilsvarande over 5 millionar kroner, for informasjon som fører til arrestasjonar i saka.

I januar vart det oppdaga at to sett med juvelar, den kvite Dresden-diamanten og bryststjerna av diamantar frå den polske Kvite ørns orden, var til sals i Israel fór til saman rundt 90 millionar kroner.

Den grøne kvelven, eller Grünes Gewölbe, er eitt av dei eldste musea i Europa og vart grunnlagt av August den sterke, kurfyrste av Sachsen, i 1723.

(©NPK)