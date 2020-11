Over 2.500 stemmesetlar funne i Georgia

utenriks

Nærare 5 millionar stemmer vart avlagde i Georgia i presidentvalet, og fredag sette valarbeidarar i dei 159 fylka i delstaten i gang med å telje stemmene på nytt for hand.

Påtroppande president Joe Biden leier før nyteljinga med 14.000 stemmer over president Donald Trump i Georgia.

Dei nyoppdaga stemmene vart funne i Floyd County. Valkommisjonen i fylket kjenner ikkje fordelinga av stemmene, men opplyser at det uoffisielle resultatet frå fylket viser at 70 prosent støtta Trump, medan 28,4 stemde på Biden.

– Grunnen til at ein gjer ein revisjon, er for å finne denne typen ting, seier leiaren for gjennomføringa av valet i Georgia, Gabriel Sterling.

Han legg til at det er eit enkelttilfelle og at det ikkje er større endringar i andre fylke.

Leiaren for valkommisjonen i fylket, Tom Rees, seier dei omtalte stemmene er førehandsstemmer som vart leverte ved personleg oppmøte, men at han ikkje er sikker på korleis dei forsvann i første omgang.

(©NPK)