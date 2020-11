McConnell kritiserer Trump for planar om tilbaketrekking av styrkar i Midtausten

utenriks

Det er venta at Trump om få dagar vil offentleggjere planar om å trekkje tilbake 2.000 soldatar frå Afghanistan og 500 frå Irak før perioden hans er over i januar.

McConnell meiner det vil gi ekstremistar ein stor propagandasiger og at amerikanarane vender ryggen til samarbeidspartnarane sine i regionen.

Vidare seier McConnell at det vil etterlate rom for Taliban å ta over i Afghanistan og at IS og al-Qaida kan byggje seg opp igjen. Han samanliknar det òg med USAs «pinlege» tilbaketrekking frå Saigon i Vietnam-krigen i 1975.

