Krigen i Etiopia: Slik skjedde opptrappinga

I helga eskalerte konflikten mellom sentralregjeringa og styresmaktene i Tigray-provinsen til òg å gjelde nabolandet Eritrea. Styrkar som støttar styresmaktene i Tigray, fyrte av rakettar mot hovudstaden i nabolandet Asmara.

Det har òg komme meldingar om massakrar, og tusenvis av menneske har allereie flykta til nabolandet Sudan. Her er ei oppsummering av kva som skjedde i forkant at den militære konfrontasjonen, som no verkar som ein fullskala krig.

Maktkamp

Konflikten mellom det regionale regjeringspartiet i Tigray og sentralregjeringa i Addis Abeba har røter i masseprotestar som førte til at den tidlegare Tigray-dominerte regjeringa gjekk av i 2018.

Tigray-folket utgjer berre 6–7 prosent av befolkninga i landet, men dei hadde dominert etiopisk politikk i nesten 30 år før demonstrasjonane starta.

Situasjonen blir ein heilt annan når Abiy Ahmed blir statsminister i april 2018. Han er den første statsministeren nokosinne frå Oromo-folket, som er den største etniske gruppa i landet og utgjer nesten 35 prosent av befolkninga.

Ministrar med Tigray-bakgrunn mistar statsrådspostar og viktige stillingar i militæret. I staden blir det fleire ministrar med bakgrunn frå Oromo-folket og Amhara-folket, som er den nest største folkegruppa (bortimot 28 prosent).

Desse gruppene har følt seg marginalisert under det Tigray-dominerte, autoritære styret. I kjølvatnet av reformene bryt det ut etnisk motivert vald og krav om større autonomi fleire stader i landet. Konflikten får næring av hatefulle ytringar mot ulike folkegrupper på nettet.

Fredspris

Hausten 2019 blir Abiy tildelt Nobels fredspris for fredsavtalen han har inngått med Eritrea, ein avtale som fekk slutt på ein bitter strid om grenser, og som frå 1998–2000 førte til ein blodig konvensjonell krig. Men i sjølve Etiopia er situasjonen i ferd med å bli meir konfliktfylt.

Få veker etter at Abiy fekk fredsprisen, nektar Tigray-folkets frigjeringsfront (TPLF) å slutte seg til Abiys nye regjeringsparti, Velstandspartiet, som skulle fremje ein pan-etiopisk identitet. TPLF føler seg likevel tilsidesett og utsett for urettvise korrupsjonsskuldingar.

TPLF-leiarane vender tilbake til regionen sin nordaust i landet og skuldar Abiy for å destabilisere Etiopia.

Strid om valet

Valet på ny nasjonalforsamling skulle vore halde i august 2020, men blir utsett med grunngiving i koronapandemien. Opposisjonen protesterer, og det blir ikkje fastsett nokon ny dato.

Styresmaktene i Tigray motset seg avgjerda og held sitt eige regionale val 9. september.

Det fører til at regjeringa i Addis Abeba stemplar dei regionale styresmaktene som ulovlege, medan Tigray-leiarane svarer med å seie at dei ikkje lenger anerkjenner regjeringa til Abiy.

Løyvingar frå sentralregjeringa til styresmaktene i Tigray blir kutta, noko TPLF meiner er einstydande med ei krigserklæring.

Kampane startar

Den 4. november gir Abiy ordre om ein militæroffensiv i Tigray-regionen etter eit angrep mot ein militærbase som statsministeren gir TPLF skulda for. TPLF avviser alt ansvar, og kallar tiltalen for eit påskot til å invadere Tigray. Detaljar om angrepet har ikkje late seg stadfeste.

To dagar seinare blir kampane trappa opp, og Abiy sparkar forsvarssjefen, som omgir seg med mange offiserar med Tigray-bakgrunn.

Den 9. november set Etiopias regjeringsstyrkar i verk luftangrep mot Tigray, og Abiy seier at operasjonen snart vil vere over.

Flyktningar og krigslovbrot

Tusenvis av etiopiarar flyktar over til nabolandet Sudan, og både Afrikaunionen og FN krev at kampane må stanse.

Torsdag 12. november melder Amnesty International av mange sivile har vorte drepne i ein massakre, som ifølgje augnevitne vart utført av styrkar som støttar Tigray-leiarane. TPLF avviser all innblanding.

Dagen etter ber FN om ei gransking av moglege krigslovbrot i regionen.

Same kveld skyt Tigray-styrkar rakettar mot to flyplassar i naboprovinsen Amhara, noko som blir grunngitt med at det etiopiske militæret bruker flyplassane.

Eritrea blir angripe

Laurdag truar Tigray-leiarar med å angripe Eritreas hovudstad Asmara fordi dei meiner Eritrea hjelper etiopiske regjeringsstyrkar.

Same kveld blir området rundt flyplassen i Asmara treft av fleire rakettar, noko som aukar frykta for at ei rekkje andre land vil bli trekte inn i konflikten.

Tigrays øvste leier, den regionale presidenten Debretsion Gebremichael, tek søndag ansvar for angrepet. Han hevdar at etiopiske styrkar bruker flyplassen og argumenterer for at det derfor er eit legitimt mål.

Ekspertar åtvarar

Abiy Ahmed fekk mykje ros av vestlege land for demokratiske reformer og fredsavtalen med Eritrea. Men no meiner ekspertar at reformene gjekk for fort, utan at landet hadde solide demokratiske institusjonar. Det er no frykt for ei oppsplitting, eller «balkanisering» av landet. Den største bekymringa er at krigen vil spreie seg til nabolanda og destabilisere heile Afrikas horn.

Etiopia er med sine 110 millionar innbyggjarar Afrikas nest største land når det gjeld talet på innbyggjarar. Dei tilhøyrer om lag 80 ulike etniske grupper.

– Det var verkeleg ei dramatisk endring då Abiy kom til makta, heile maktdynamikken vart snudd på hovudet, seier Ahmed Soliman, ein forskar ved tenkjetanken Chatham House.

– Det har heilt klart ført til auka etno-nasjonalisme. Fleire regionale styrkar vil ha større autonomi, fastslår han.

