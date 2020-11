Færre kryssar EUs yttergrense ulovleg

utenriks

Nedgangen kjem i hovudsak av at det kjem færre langs migrasjonsrutene aust og vest i Middelhavet, skriv Frontex i ei pressemelding.

I oktober, som er den siste månaden det finst tal for, var det 10.900 som kryssa grensa ulovleg. Det er 19 prosent færre enn månaden før.

Talet som kom til Kanariøyane er derimot tidobla frå oktober i fjor og enda på 5.300. Det er snautt halvparten av alle som har komme ulovleg til øyane så langt i år: totalen er 11.400.

Også på ruta over det vestlege Balkan har det vore ein auke. 3.500 nye innkomstar er over ein tredel høgare enn i september. For perioden januar til oktober er talet halvert frå i fjor og ligg på 19.700.

For ruta over det sentrale Middelhavet var det ein nedgang på 29 prosent til rundt 3.000 i oktober, målt mot september.

Vest i Middelhavet er nedgangen 37 prosent, både frå september til oktober i år og for årets ti første månader målt mot same periode i fjor. I oktober vart det oppdaga 1.800 ulovlege grensekryssingar.

Aust i Middelhavet vart det registrert rundt 1.050 ulovlege grensekryssingar, rundt 25 prosent færre enn månaden før. Nedgangen hittil i år er på nærare 75 prosent, og totalen ligg på 17.000.

(©NPK)