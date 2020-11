utenriks

Corbyn, som leidde Labour frå 2015 til tidlegare i år, vart suspendert 29. oktober i samband med kommentarar om ein rapport om antisemittisme i partiet.

Corbyn meinte at omfanget av antisemittisme i partiet hadde vorte overdrive, etter at rapporten hadde funne døme på at hans leiarlag tona ned, rakka ned på og neglisjerte klager frå jødiske partimedlemmer.

