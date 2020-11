200 tilsette ved minkfarmar koronasmitta i Danmark på ei veke

utenriks

I starten av november vart det kjent at eit mutert koronavirus hadde byrja å spreie seg blant mink i Danmark.

– Smittesporinga jobbar på høggir for å bryte smittekjedene, skriv Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

Danske helsestyresmakter har vore bekymra for at den muterte utgåva av koronaviruset skal spreie seg blant menneske, og regjeringa beordra først at all mink måtte avlivast. Det vart etter kvart endra til ei oppmoding sidan det ikkje var lovheimel for å krevje avliving av friske dyr.

Rundt 9 millionar av landets om lag 17 millionar mink er avliva så langt.

(©NPK)