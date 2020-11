Venezuela kjøper koronavaksine frå Russland

utenriks

Etter planen kjem vaksinen på marknaden i første kvartal neste år, og Maduro seier at han skal produserast i laboratorium i Venezuela.

I august vart Russland det første landet som registrerte ein vaksine mot covid-19. Han fekk namn etter den første satellitten som vart skoten ut i verdsrommet. Kunngjeringa har vorte møtt med skepsis internasjonalt.

Førebelse resultat viser at Russlands koronavaksine Sputnik V er 92 prosent effektiv mot covid-19, opplyste det statlege investeringsfondet i landet onsdag. Det skjedde to dagar etter at amerikanske Pfizer og tyske BioNTech kunngjorde at deira covid-19-vaksine har verna 90 prosent av testpasientane i fase tre.

Uavhengige ekspertar seier at utforminga og prosedyrane for testen av Sputnik-V er lite kjend, og at det derfor er ekstremt vanskeleg å tolke tala som vart lagde fram onsdag.

Tidleg i oktober vart om lag 2.000 i Venezuela med i den kliniske testinga av den russiske vaksinen, blant dei var Maduros son Nicolas Maduro Guerra.

Sidan mars er det registrert 96.933 smittetilfelle og 848 koronarelaterte dødsfall i Venezuela, ifølgje styresmaktene. Det er tal opposisjonen og ikkje-statlege organisasjonar stiller spørsmål ved, fordi dei meiner underrapportering er utbreitt.

(©NPK)