Tyrkia vil sende soldatar til «fredsbevarande senter» i Aserbajdsjan

Senteret skal ifølgje Erdogan overvake våpenkvila i Nagorno-Karabakh, som heilt sidan Sovjetunionens samanbrot har vore ei kjelde til konflikt mellom Aserbajdsjan og Armenia.

Dei to siste dagane har tyrkiske og russiske tenestemenn sete i samtalar om korleis avtalen skal setjast i verk, og måndag bad Erdogan nasjonalforsamlinga i Ankara om å godkjenne utplasseringa, som skal gjelde for eitt år. Erdogan vil ha mandat til å bestemme storleiken på styrken.

Tyrkia er ein av Aserbajdsjan sine næraste allierte og har stilt seg bak kravet i landet om å få tilbake område som armenske separatistar tok kontroll over i krigen mellom 1988 og 1994.

Fredsplanen som vart inngått førre veke, inneber at armenske separatistar mistar kontroll over delar av Nagorno-Karabakh og områda rundt. Om lag 2.000 russiske soldatar skal utplasserast i regionen for å vakte over at våpenkvila blir respektert.

Russland har fleire gonger understreka at avtalen ikkje inneber utplassering av tyrkiske styrkar. Det blir likevel fastslått at det skal etablerast eit fredsbevarande senter, men utan at det blir spesifisert kva slags rolle senteret skal ha.

